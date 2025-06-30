Турист провалился в колодец со сточными водами и не выжил во время отдыха в регионе

В Елабуге турист провалился в колодец со сточными водами и не выжил

Во время отдыха в одном российском регионе турист провалился в колодец со сточными водами и не выжил. О ходе уголовного расследования сообщает пресс-служба СУ СК Российской Федерации по Республике Татарстан.

По данным источника, инцидент произошел в феврале на базе отдыха в городе Елабуга. 59-летний младший слесарь провел ассенизацию колодца с бытовыми отходами и накрыл его горловину пластиковой крышкой вместо железного люка, решив сэкономить силы.

В итоге один из отдыхающих поскользнулся и провалился в колодец, захлебнувшись нечистотами. Его тело нашли 3 февраля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На данный момент расследование завершено, все материалы направлены в суд.

Ранее пропавшую без вести стюардессу нашли скончавшейся в реке. Сожитель женщины признался, что вывез ее тело в мусорном баке и скинул с моста.

