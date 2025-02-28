Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:03, 28 февраля 2025Путешествия

«Акулы кружили вокруг него». Тела двоих россиян выловили у берегов Филиппин. Что пошло не так после их погружения на глубину?

Посольство России подтвердило гибель россиян на Филиппинах во время дайвинга
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Rich Carey / Shutterstock / Fotodom

Двое российских туристов решили заняться дайвингом на Филиппинах и не выжили. Один из них не справился с подводным течением, второго растерзала акула. «Лента.ру» собрала все, что известно о происшествии на данный момент.

Группу дайверов унесло подводным течением

27 февраля четверо российских туристов отплыли на лодке из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро и отправились к берегам острова Верде. Их сопровождал местный инструктор.

Прибыв к месту погружения, они надели дайверские костюмы, взяли оборудование и отправились исследовать подводный мир. Когда люди спустились под воду, их подхватило сильное подводное течение. Филиппинский инструктор и двое туристов смогли выплыть и добраться до лодки, еще двоих человек унесло.

Фото: unterwegs / Shutterstock / Fotodom

Россиянина нашли растерзанным акулами

Инструктор, другие дайверы, находящиеся в том районе, и береговая охрана сразу же начали поиски пропавших без вести. Россиян удалось найти уже через час.

Один из них, 39-летний Максим Мелехов, не справился с течением и захлебнулся. Его доставили в больницу города Батангас без сознания, но спасти мужчину не удалось. Второго россиянина, 29-летнего Илью Перегудина, обнаружили растерзанным акулами.

Российского дайвера нашли атакованным акулами. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него

Эйрланд Лапитанначальник береговой охраны

По словам начальника береговой охраны Эйрланда Лапитана, водолазам каким-то образом удалось оттащить туриста от хищников и вынести его на сушу.

Фото: David Loh / Reuters

Дайверы ныряли в районе опасных течений

Дайверы, знакомые с филиппинскими водами, рассказывают, что воды близ острова Верде очень опасны для погружений. Сильные подводные течения могут утащить человека на глубину, а спасательные буи в таком случае рвутся от давления.

Когда человек опускается под воду на 15-20 метров, преодолеть течение такой силы уже невозможно. Ситуацию осложняет и то, что на дайвере до 20 килограммов амуниции.

Сейчас филиппинские власти расследуют несчастный случай с россиянами. Береговая охрана встретится с представителями провинции и обсудит, как предотвратить фатальные инциденты на острове Верде и в других местах для дайвинга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно мощная ядерная держава». Что Дональд Трамп говорил о России и Владимире Путине?

      В российском городе шестиклассника нашли с переломами под окнами дома

      Роспотребнадзор оценил риски распространения оспы обезьян в России

      Москвичам рассказали о погоде в первые выходные весны

      На лидера поддерживающей СВО группы «Русский стяг» совершено покушение. Незадолго до этого он бросил вызов террористам из РДК

      Военный волонтер жестко отреагировал на нападение на сторонника Тесака

      Врач рассказал о малоизвестном признаке предынсультного состояния

      Вероятность полярных сияний после магнитных бурь оценили

      Стала известна судьба концертов Буйнова после ДТП

      В России ответили на заявление главы разведки Швеции о новом столкновении после СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше