«Акулы кружили вокруг него». Тела двоих россиян выловили у берегов Филиппин. Что пошло не так после их погружения на глубину?

Посольство России подтвердило гибель россиян на Филиппинах во время дайвинга

Двое российских туристов решили заняться дайвингом на Филиппинах и не выжили. Один из них не справился с подводным течением, второго растерзала акула. «Лента.ру» собрала все, что известно о происшествии на данный момент.

Группу дайверов унесло подводным течением

27 февраля четверо российских туристов отплыли на лодке из города Пуэрто-Галера в провинции Восточный Миндоро и отправились к берегам острова Верде. Их сопровождал местный инструктор.

Прибыв к месту погружения, они надели дайверские костюмы, взяли оборудование и отправились исследовать подводный мир. Когда люди спустились под воду, их подхватило сильное подводное течение. Филиппинский инструктор и двое туристов смогли выплыть и добраться до лодки, еще двоих человек унесло.

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Россиянина нашли растерзанным акулами

Инструктор, другие дайверы, находящиеся в том районе, и береговая охрана сразу же начали поиски пропавших без вести. Россиян удалось найти уже через час.

Один из них, 39-летний Максим Мелехов, не справился с течением и захлебнулся. Его доставили в больницу города Батангас без сознания, но спасти мужчину не удалось. Второго россиянина, 29-летнего Илью Перегудина, обнаружили растерзанным акулами.

Российского дайвера нашли атакованным акулами. К сожалению, его правая рука была оторвана, и акулы кружили вокруг него Эйрланд Лапитан начальник береговой охраны

По словам начальника береговой охраны Эйрланда Лапитана, водолазам каким-то образом удалось оттащить туриста от хищников и вынести его на сушу.

Фото: David Loh / Reuters

Дайверы ныряли в районе опасных течений

Дайверы, знакомые с филиппинскими водами, рассказывают, что воды близ острова Верде очень опасны для погружений. Сильные подводные течения могут утащить человека на глубину, а спасательные буи в таком случае рвутся от давления.

Когда человек опускается под воду на 15-20 метров, преодолеть течение такой силы уже невозможно. Ситуацию осложняет и то, что на дайвере до 20 килограммов амуниции.

Сейчас филиппинские власти расследуют несчастный случай с россиянами. Береговая охрана встретится с представителями провинции и обсудит, как предотвратить фатальные инциденты на острове Верде и в других местах для дайвинга.