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21:12, 30 июня 2025Мир

Мэр швейцарского города рассказала о неуважении украинских беженцев к властям

Мэр Виголтингена Буркхардт заявила о неуважении украинских беженцев к властям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ari Dinar / Unsplash

Некоторые украинские беженцы проявляют неуважение к местным властям в Швейцарии и отказываются предпринимать усилия по интеграции. Об этом рассказала мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт, пишет РИА Новости.

По ее словам, около 70 тысяч украинских граждан имеют статус S в Швейцарии, который дает право на работу, самозанятость, страховку, обучение в школе для детей. Кроме того, они могут свободно перемещаться по стране и за ее пределами.

Как уточнила Буркхардт, при этом среди украинцев все чаще встречаются неуважение, нежелание сотрудничать или нежелание интегрироваться и работать.

Ранее сообщалось, что Швейцария собирается отменить защитный статус беженца для украинцев.

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