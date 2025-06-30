Мэр швейцарского города рассказала о неуважении украинских беженцев к властям

Некоторые украинские беженцы проявляют неуважение к местным властям в Швейцарии и отказываются предпринимать усилия по интеграции. Об этом рассказала мэр швейцарского города Виголтинген Франка Буркхардт, пишет РИА Новости.
По ее словам, около 70 тысяч украинских граждан имеют статус S в Швейцарии, который дает право на работу, самозанятость, страховку, обучение в школе для детей. Кроме того, они могут свободно перемещаться по стране и за ее пределами.
Как уточнила Буркхардт, при этом среди украинцев все чаще встречаются неуважение, нежелание сотрудничать или нежелание интегрироваться и работать.
Ранее сообщалось, что Швейцария собирается отменить защитный статус беженца для украинцев.