У украинского экс-военкома нашли имущество на миллион долларов

У экс-военкома Броварского ТЦК нашли недвижимость и автопарк на 1 млн долларов

Экс-начальник Броварского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Юрий Бурляй, несмотря на скромную зарплату, завладел коллекцией элитной недвижимости и дорогими автомобилями на сумму около миллиона долларов, пишет украинское издание «Следствие.Инфо».

Журналисты выяснили, что Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и делает ремонт в двух квартирах в Борисполе.

«Большая часть этого имущества, включая автопарк семьи, появилась в последние годы, когда Бурляй возглавлял Броварской военкомат», — говорится в статье. На имени тещи Бурляя нашли две однокомнатные квартиры в новом жилом комплексе в Борисполе.

Авторы публикации указали, что недвижимость и автомобили, которые принадлежат семье Бурляя, оцениваются на сумму более 40 миллионов гривен, или почти один миллион долларов.

Ранее сообщалось, что чиновник ТЦК в Одессе за деньги вносил изменения в реестр военнообязанных, помогая уклонистам избежать мобилизации. Он заработал миллион долларов на подделке данных призывников.