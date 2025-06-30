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15:20, 30 июня 2025Бывший СССР

В Армении решили избавиться от билборда в поддержку задержанного российского бизнесмена

Власти Армении начали демонтировать билборд в поддержку бизнесмена Карапетяна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Самвел Карапетян (справа)

Самвел Карапетян (справа). Фото: РИА Новости

Власти Армении начали демонтировать билборд в поддержку арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна, размещенный на фасаде принадлежащего ему торгового центра «Ташир». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что избавиться от билборда с призывом освободить предпринимателя хотят сотрудники мэрии Еревана, чья машина подъехала к зданию.

Агентство также опубликовало видео, на котором люди в рабочей форме пытаются демонтировать конструкцию с фасада торгового центра.

Самвела Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти. 17 июня, после высказываний бизнесмена в поддержку Армянской апостольской церкви, в его доме прошли обыски, а сам он был задержан.

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