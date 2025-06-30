В Брюсселе увидели в росте военных расходов способ избежать торговой войны с США

Глава Евросовета: Закупки оружия у США помогут ЕС заключить торговое соглашение

Достигнутое на саммите НАТО соглашение европейских лидеров и президента США Дональда Трампа о наращивании военных расходов до 5 процентов ВВП к 2035 году поможет предотвратить трансатлантическую торговую войну, поскольку большая часть этих средств пойдет на закупки у американцев. Такое видение ситуации озвучил глава Евросовета Антониу Кошта, которого цитирует The Wall Street Journal (WSJ).

«Конечно, большая часть этих 5 процентов будет потрачена на покупку американского оружия, и это поможет восстановить баланс торговых отношений», — сказал Кошта. Функционер при этом признал, что достижение указанной цели потребует со стороны некоторых стран Европы «огромного усилия».

В Брюсселе полагают, что добиться заключения торгового соглашения удастся до 9 июля, когда истекает срок, отведенный Вашингтоном на соответствующие переговоры. По данным Bloomberg, Урсула фон дер Ляйен сделала такое заявление перед лидерами ЕС, выразив убежденность в возможности избежать эскалации, грозящей экономическими потерями.

Не все европейские главы государств согласны с позицией евробюрократов. В Париже и Берлине рассчитывают на то, что рост расходов на оборону принесет пользу их собственной, а не заокеанской промышленности. Об этом, в частности, ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон и члены его кабинета министров.

В то же время Испания получила освобождение от целевого показателя военных расходов, установленного НАТО. По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, Испания увеличит их до 2,1 процента ВВП — «ни больше, ни меньше». За это он подвергся нападкам со стороны Трампа.