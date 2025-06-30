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17:57, 30 июня 2025Бывший СССР

В Иерусалиме охарактеризовали действия Пашиняна по отношению к церкви двумя словами

Армянская церковь Иерусалима назвала действия Пашиняна гнусными и унизительными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Армянская апостольская церковь в Иерусалима назвала действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении священнослужителей гнусными и унизительными. Слова патриарха Нурхана Манукяна передает РИА Новости.

«С глубокой скорбью мы узнали, что Его Святейшество [католикос всех армян] Гарегин II, католикос всех армян, был оскорблен самым гнусным и унизительным образом премьер-министром Республики Армения господином Николом Пашиняном», — прокомментировал он высказывания Пашиняна в адрес Гарегина II.

Манукян подчеркнул, что церковь осуждает «беспрецедентные формулировки» главы армянского правительства.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала Пашиняна за нападки на Армянскую апостольскую церковь, сравнив премьера с мизинцем или аппендицитом антихриста.

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