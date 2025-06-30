Песков посоветовал мэру Одессы Труханову взять учебник

Мэру Одессы Геннадию Труханову после заявлений о том, что Одесса — не русский город, стоит изучить учебник по истории. Такой совет украинскому чиновнику дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Советуем] взять или учебник по истории, или первоисточники, исторические материалы, ознакомиться с ними. Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история. Богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией, это очевидный факт», — сказал он.

Ранее Геннадий Труханов заявил, что Одесса — не русский город, обладающий своей историей и своей жизнью. Отмечается, что соответствующее заявление было сделано во время конфликта из-за памятника поэту Александру Пушкину.