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13:01, 30 июня 2025Бывший СССР

В Кремле дали совет усомнившемуся в связи Одессы с Россией мэру

Песков посоветовал мэру Одессы Труханову взять учебник
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Мэру Одессы Геннадию Труханову после заявлений о том, что Одесса — не русский город, стоит изучить учебник по истории. Такой совет украинскому чиновнику дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Советуем] взять или учебник по истории, или первоисточники, исторические материалы, ознакомиться с ними. Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история. Богатая история. Но эта история неразрывно связана с Россией, это очевидный факт», — сказал он.

Ранее Геннадий Труханов заявил, что Одесса — не русский город, обладающий своей историей и своей жизнью. Отмечается, что соответствующее заявление было сделано во время конфликта из-за памятника поэту Александру Пушкину.

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