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12:39, 30 июня 2025Экономика

В Польше похвастались «освобождением» Центральной Европы от российской нефти

Reuters: Orlen больше не будет покупать российскую нефть для чешского НПЗ
Дмитрий Воронин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский топливный концерн Orlen после 30 июня прекратит покупать российское сырье для своего нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Чехии. Об этом со ссылкой на гендиректора Иренеуша Фафару пишет Reuters.

«Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти», — похвастался топ-менеджер.

Около года назад он анонсировал соответствующий отказ, отмечая, что нефть из России потребляет только НПЗ в чешском Литвинове, где на тот момент велись испытания по переводу завода на другую смесь, которые, по словам Фафары, шли успешно.

Как напоминает агентство, в апреле Чехия сообщила, что после модернизации нефтепровода TAL страна впервые добилась полной независимости от поставок российской нефти.

30 июня в Orlen указали, что сейчас чешские НПЗ снабжаются сырой нефтью из регионов Северного моря и Средиземноморья, Саудовской Аравии, Южной и Северной Америки, а также Африки.

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