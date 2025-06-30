Myśl Polska: Поддерживая Киев, Европа саботирует попытки диалога России и США

Европа, поддерживая Киев в украинском конфликте, тем самым саботирует попытки настроить диалог между Россией и США. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«Изменение американских приоритетов в отношении Европы — это, пожалуй, самый большой для них сюрприз. США не видят в России экзистенциальной угрозы. Напротив, они считают, что РФ с ее геополитическими интересами и мощными ресурсами может быть ключевым участником восстановления стратегического баланса», — говорится в материале.

По мнению авторов издания, главная цель Вашингтона — восстановление отношений с Москвой, в частности через урегулирование украинского кризиса. В то же время страны ЕС, такие как Франция и Германия, а также Великобритания не просто «ввергают киевский режим во все более и более порочный круг», но и значительно усложняют процесс достижения мира в регионе для США.

Ранее The National Interest писал, что никакая западная военная помощь не изменит в пользу Украины баланс сил на поле боя. Киев могут спасти лишь переговоры о мире.