Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:46, 30 июня 2025Интернет и СМИ

В Польше раскрыли направленный против диалога России и США саботаж ЕС

Myśl Polska: Поддерживая Киев, Европа саботирует попытки диалога России и США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Европа, поддерживая Киев в украинском конфликте, тем самым саботирует попытки настроить диалог между Россией и США. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«Изменение американских приоритетов в отношении Европы — это, пожалуй, самый большой для них сюрприз. США не видят в России экзистенциальной угрозы. Напротив, они считают, что РФ с ее геополитическими интересами и мощными ресурсами может быть ключевым участником восстановления стратегического баланса», — говорится в материале.

По мнению авторов издания, главная цель Вашингтона — восстановление отношений с Москвой, в частности через урегулирование украинского кризиса. В то же время страны ЕС, такие как Франция и Германия, а также Великобритания не просто «ввергают киевский режим во все более и более порочный круг», но и значительно усложняют процесс достижения мира в регионе для США.

Ранее The National Interest писал, что никакая западная военная помощь не изменит в пользу Украины баланс сил на поле боя. Киев могут спасти лишь переговоры о мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе ВСУ по инфраструктуре одной из главных угольных шахт

    Мужчина с пересаженным чужим лицом рассказал о загробном мире

    Пушилин рассказал о наступлении на одном направлении широким фронтом

    Российский военный медик рассказал о системе подземных госпиталей на СВО

    В России испекли торт весом более двух тонн

    Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России

    В России запатентовали дрон-перехватчик со сдвоенным стрелковым комплексом

    В Одессе после удара ВС РФ начался сильный пожар

    В России введут обязательную маркировку некоторых продуктов

    Диетолог призвала переместить пять продуктов из холодильника в морозилку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости