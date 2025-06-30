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08:07, 30 июня 2025Мир

В США рассказали о единственном спасении для Украины

NI: Западное оружие никак не поможет Украине на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Украинским властям надо понять, что никакая западная военная помощь не изменит в его пользу баланс сил на поле боя. Киев могут спасти лишь переговоры о мире, высказался обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский просит западные страны предоставить Киеву «не менее семи» зенитно-ракетных комплексов Patriot. Но эта просьба вряд ли будет удовлетворена, добавил эксперт.

«Ведь у США имеется лишь около 14 батарей Patriot по всему миру. У таких союзников, как Германия, Польша и Греция есть еще [комплексы Patriot], но они не хотят их отдавать», — указал аналитик.

Никакая западная помощь Украине не сможет лишить Россию того огромного преимущества, которое она получила за последние три года боевых действий.

Ранее издание Politico написало, что пути к полной победе Украины нет. Как отмечается, мнение, что Украина не выиграет в конфликте с Россией, не очень популярно в Вашингтоне или Брюсселе. В странах по-прежнему полагают, что достаточная помощь и решимость в конечном итоге сломят Москву.

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