Россия передала доказательства преступлений ВСУ в международные организации

Россия передала в международные организации доказательства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако они «убирают их под сукно». Об этом заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

По ее словам, международные структуры продолжают замалчивать военные преступления, совершаемые украинской армией.

«Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация», — подчеркнула дипломат.

Ранее Жданова заявила, что Москва ожидает поддержки в продвижении российско-украинских переговоров. По ее словам, российская сторона рассчитывает, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса поддержат продвижение переговоров в Стамбуле.