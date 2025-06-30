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08:20, 30 июня 2025Бывший СССР

В России обвинили международные организации в игнорировании фактов преступлений ВСУ

Россия передала доказательства преступлений ВСУ в международные организации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Россия передала в международные организации доказательства преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако они «убирают их под сукно». Об этом заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

По ее словам, международные структуры продолжают замалчивать военные преступления, совершаемые украинской армией.

«Наши дипломаты в Вене, Женеве и Нью-Йорке за последние годы передали в их секретариаты сотни страниц доказательств, но, видимо, под давлением западных спонсоров Киева все это убирается под сукно. Постыдная для международных структур ситуация», — подчеркнула дипломат.

Ранее Жданова заявила, что Москва ожидает поддержки в продвижении российско-украинских переговоров. По ее словам, российская сторона рассчитывает, что все, кто искренне заинтересован в успехе мирного процесса поддержат продвижение переговоров в Стамбуле.

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