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12:01, 30 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы Польши увеличить производство снарядов

Депутат Чепа заявил о милитаризации экономик европейских стран
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя планы Польши нарастить производство снарядов для гаубиц, заявил о милитаризации экономики Европы. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Произведенное в Европе оружие будут продавать на Украину, потому что им это выгодно, считает депутат.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на министра государственных активов Польши Якуба Яворовского сообщила о том, что страна планирует к 2026 году пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов для гаубиц, чтобы снизить зависимость от зарубежных поставщиков боеприпасов.

«Наращивание производства сегодня конкретно говорит о милитаризации экономики европейских стран (…) То есть европейские страны готовы производить это оружие, это им выгодно, они готовы продавать его», — сказал Чепа, добавив, что продавать такое оружие будут именно на Украину.

Он также отметил, что желание некоторых европейских стран выйти из Оттавского соглашения по запрету использования противопехотных мин говорит о том, что они собираются производить мины самостоятельно. Депутат напомнил и о значительном увеличении бюджета НАТО на военные расходы, а также о желании многих европейских стран увеличить производство оружия.

Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Гааге договорились повысить расходы на оборону до 5 процентов ВВП к 2035 году. Сообщалось, что до 1,5 процента ВВП из общей суммы будут направлять на развитие критически важной инфраструктуры и внедрение инноваций.

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