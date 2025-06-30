В России высказались о будущем отношений с Азербайджаном

Депутат Журова понадеялась на восстановление отношений с Азербайджаном

Отношения России и Азербайджана регулярно переживают падения и взлеты, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она выразила надежду, что странам снова удастся найти взаимное понимание.

«У нас перманентно происходят то взлеты, то падения. То отношения чуть лучше, то хуже. Происходит какое-то обострение, затем — разговор президентов, и накал спадает. Как с Карабахом. И так происходит плюс-минус всегда», — сказала Журова.

По словам политика, России и Азербайджану всегда удавалось восстановить дружеские отношения, даже когда казалось, что преодолеть какой-то кризис не удастся. Она выразила надежду, что так же будет и в этот раз.

«Очень тяжело полностью разрушить отношения, которые пережили многовековую историю. Так что не все у нас так плохо», — заключила депутат.

30 июня после остановки азербайджанской полицией работы российского агентства Sputnik в Баку были задержаны два предполагаемых агента ФСБ России, которые там работали под прикрытием, сообщало APA.

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области. Баку выражал протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге.