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08:24, 30 июня 2025Силовые структуры

В российском детском лагере подростки жестоко избили девочку

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения девочки в лагере на Камчатке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения девочки на Камчатке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, в детском лагере подростки напали на девочку. Руководство организации на жалобы родителей не отреагировало. Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах.

29 июня в детском оздоровительном лагере «Альбатрос» в Елизовском районе группа подростков жестоко избила девочку и выложила видео в социальных сетях, уточняет Telegram-канал «Подъем». Потерпевшая приехала в лагерь в начале июня и отлично проводила время со сверстниками. Однако позже туда приехали дети из неблагополучных семей и стали проявлять агрессию.

Ранее стало известно, что под Туапсе семилетнего мальчика из Санкт-Петербурга попытались изнасиловать в детском лагере.

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