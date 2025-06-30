В российском детском лагере подростки жестоко избили девочку

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения девочки в лагере на Камчатке

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения девочки на Камчатке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, в детском лагере подростки напали на девочку. Руководство организации на жалобы родителей не отреагировало. Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад об установленных обстоятельствах.

29 июня в детском оздоровительном лагере «Альбатрос» в Елизовском районе группа подростков жестоко избила девочку и выложила видео в социальных сетях, уточняет Telegram-канал «Подъем». Потерпевшая приехала в лагерь в начале июня и отлично проводила время со сверстниками. Однако позже туда приехали дети из неблагополучных семей и стали проявлять агрессию.

Ранее стало известно, что под Туапсе семилетнего мальчика из Санкт-Петербурга попытались изнасиловать в детском лагере.