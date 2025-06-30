Полковник Макгрегор: США не удалось дестабилизировать обстановку внутри России

США не удалось дестабилизировать обстановку в России. Провал авантюры Вашингтона в отношении Москвы признал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«Авантюра Вашингтона провалилась. Россия остается нетронутой. Ее ресурсы остаются недосягаемыми для финансовой власти Запада», — заявил он.

По его словам, Россия и ее военная мощь сильнее, чем когда-либо, а Украина полностью разрушена.

Ранее президент Чехии Петр Павел рассказал, что лидеры стран НАТО призвали президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию, но он был осторожен. Павел сообщил, что на закрытом ужине европейские лидеры настаивали на том, чтобы Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, однако глава Белого дома «по-прежнему колебался».