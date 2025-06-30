Вожатого отправили за решетку за домогательства к детям в российском лагере

В Свердловской области суд приговорил вожатого за домогательства к мальчикам

Свердловский областной суд приговор к 15 годам колонии строгого режима 35-летнего местного жителя за домогательства к детям в лагере «Соколиный камень» в Первоуральске. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что мужчину задержали в ноябре 2024 года. Его признали виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Его жертвами стали пять мальчиков в возрасте 12-13 лет. В пользу трех пострадавших с осужденного взыскали по 100 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала для мужчины 17 лет лишения свободы. Друзья осужденного считают, что его оговорили.

По информации URA.RU, вожатый по ночам предлагал троим мальчикам выполнять физические упражнения в нижнем белье или без. За это он разрешал им пользоваться телефонами, предлагал снеки, чипсы и конфеты.

Ранее в Коломне мужчину приговорили к 15,5 года колонии строгого режима за изнасилование двоих детей.