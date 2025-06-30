Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:15, 30 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о приводящих к инсульту недомоганиях

Хирург Умнов: Избежать инсульта поможет профилактика основных факторов болезни
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Инсульт — это по сути «сосудистая катастрофа», однако есть профилактика, которая поможет его избежать, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор рассказал, что основные факторы риска — это высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и ожирение. По его словам, чтобы избежать необратимых последствий, нужен контроль артериального давления два раза в день.

«Если давление высокое, например, у молодых 140 на 80, то надо обратиться к кардиологу. В зоне риска находится беременные. Что касается ожирения, то тут главный совет — стараться не вести сидячий и лежачий образ жизни. Если работа удаленная, то обязательно делать зарядку, умеренные тренировки, выделять время для прогулок в дневные часы. Это нужно чтобы кровоток активнее шел от головы и к голове», — указал Умнов.

Врач подчеркнул, что малоактивный образ жизни способствует инсульту не меньше, чем алкоголь и курение. Также он указал, что при диабете высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервные окончания. Пациенты с плохо контролируемым диабетом находятся в группе риска, и такое повреждение повысит вероятность развития инсульта, заключил Умнов.

Ранее врач Пивоварова назвала три простых действия для выявления инсульта. По ее словам, основные признаки развития патологии объединены в правило «удар» — по начальным буквам слов «улыбка, движение, артикуляция».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Тегеране сочли недостаточно мощными удары США по Ирану. Что в исламской стране рассказали об атаках Вашингтона?

    Мужчина несколько раз выстрелил в пенис брату во время ссоры

    Россиянин попытался поджечь военкомат и был задержан

    Россиян предупредили о штрафах за обработку дачи от вредителей

    Российский боец рассказал о заградотрядах ВСУ на основе FPV-дронов

    Врач рассказал о приводящих к инсульту недомоганиях

    Доктор Мясников раскрыл неожиданную пользу кошек для здоровья

    Сотни моделей принтеров по всему миру оказались под угрозой взлома

    Министр образования Эстонии не справилась с таблицей умножения

    Рогов раскрыл судьбу пропавших без вести солдат ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости