Врач рассказал о приводящих к инсульту недомоганиях

Хирург Умнов: Избежать инсульта поможет профилактика основных факторов болезни

Инсульт — это по сути «сосудистая катастрофа», однако есть профилактика, которая поможет его избежать, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор рассказал, что основные факторы риска — это высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и ожирение. По его словам, чтобы избежать необратимых последствий, нужен контроль артериального давления два раза в день.

«Если давление высокое, например, у молодых 140 на 80, то надо обратиться к кардиологу. В зоне риска находится беременные. Что касается ожирения, то тут главный совет — стараться не вести сидячий и лежачий образ жизни. Если работа удаленная, то обязательно делать зарядку, умеренные тренировки, выделять время для прогулок в дневные часы. Это нужно чтобы кровоток активнее шел от головы и к голове», — указал Умнов.

Врач подчеркнул, что малоактивный образ жизни способствует инсульту не меньше, чем алкоголь и курение. Также он указал, что при диабете высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и нервные окончания. Пациенты с плохо контролируемым диабетом находятся в группе риска, и такое повреждение повысит вероятность развития инсульта, заключил Умнов.

Ранее врач Пивоварова назвала три простых действия для выявления инсульта. По ее словам, основные признаки развития патологии объединены в правило «удар» — по начальным буквам слов «улыбка, движение, артикуляция».