ВСУ отправляют военных медиков командовать взводами на сумском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) назначает военных медиков на должности командиров взводов на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что это стало известно благодаря анализу некрологов. По его словам, перед переброской на теткинское направление 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ была усилена офицерами, прошедшими подготовку в Великобритании. Он добавил, что некоторые из этих военных ранее были военными медиками.

Источник агентства привел пример солиста рок-группы «Вирий» Дмитрия Горнова, который прошел обучение в Британии, вернувшись на Украину в статусе санитарного инструктора.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. «Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало...» — рассказал украинский военный.