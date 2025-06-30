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20:19, 30 июня 2025Бывший СССР

ВСУ отправили медиков командовать взводами

ВСУ отправляют военных медиков командовать взводами на сумском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) назначает военных медиков на должности командиров взводов на сумском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что это стало известно благодаря анализу некрологов. По его словам, перед переброской на теткинское направление 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ была усилена офицерами, прошедшими подготовку в Великобритании. Он добавил, что некоторые из этих военных ранее были военными медиками.

Источник агентства привел пример солиста рок-группы «Вирий» Дмитрия Горнова, который прошел обучение в Британии, вернувшись на Украину в статусе санитарного инструктора.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) начали использовать девушек в качестве приманки для мобилизации мужчин в армию. «Я познакомился с девушкой из Васильковки, и она меня пригласила к себе в гости. Я приехал, мы с ней дошли до ее дома, и меня там приняло ТЦК. И дальше все закрутилось, поехало...» — рассказал украинский военный.

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