Янковский пошутил над своей популярностью и сравнил себя с Аль Пачино

Актер Иван Янковский пошутил, отвечая на вопрос о возросшей популярности после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова приводит издание «Ведомости».
По словам Янковского, с небес на землю его вернула критика одного из следующих проектов — артхаусного сериала «Преступление и наказание».
«Кричат что-то из машин, в ресторанах бесплатно кормят. Это льстит, я этим не упивался. Не было такого, что теперь весь мир мой, и я как бы Аль Пачино из "Лица со шрамом"», — заявил Иван.
Также артист сообщил, что ничего не получал из-за известной фамилии, а вместе со знаменитым дедом, актером Олегом Янковским, они полдня проводили в храмах или музеях.
Ранее Янковский высказал мнение о внезапной популярности и мировой славе его коллеги Юры Борисова.