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18:58, 30 июня 2025Культура

Янковский пошутил над своей популярностью и сравнил себя с Аль Пачино

Иван Янковский заявил, что не чувствовал себя Аль Пачино после «Слова пацана»
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер Иван Янковский пошутил, отвечая на вопрос о возросшей популярности после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его слова приводит издание «Ведомости».

По словам Янковского, с небес на землю его вернула критика одного из следующих проектов — артхаусного сериала «Преступление и наказание».

«Кричат что-то из машин, в ресторанах бесплатно кормят. Это льстит, я этим не упивался. Не было такого, что теперь весь мир мой, и я как бы Аль Пачино из "Лица со шрамом"», — заявил Иван.

Также артист сообщил, что ничего не получал из-за известной фамилии, а вместе со знаменитым дедом, актером Олегом Янковским, они полдня проводили в храмах или музеях.

Ранее Янковский высказал мнение о внезапной популярности и мировой славе его коллеги Юры Борисова.

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