Жителям европейской страны запретили поливать сады из-за жары

В Германии жителям запретили поливать сады из-за рекордной засухи

Жителям Германии запретили поливать свои сады общественной водой из-за рекордной засухи, которая обрушилась на регион. Об ограничениях в европейской стране, которые ввели из-за погоды, сообщает журнал Focus.

Беспрецедентно низкое количество осадков и резкое сокращение грунтовых вод вынудило властей ограничить забор воды во всех водоемах как для частных, так и для общественных нужд.

Теперь в некоторых района федеральных земель Бранденбург, Саксония-Анхальт, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг нельзя поливать сады и спортивные площадки. Нарушителей оштрафуют на 50 тысяч евро (4,5 миллиона рублей). Запрет также распространили на ежедневное орошение грунтовой водой.

В 2023 году воду для личных целей нельзя было использовать испанцам. Сильнее всего ограничения коснулись жителей Каталонии — им запретили мыть автомобили и поливать сады.