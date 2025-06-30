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18:19, 30 июня 2025Экономика

Жителям европейской страны запретили поливать сады из-за жары

В Германии жителям запретили поливать сады из-за рекордной засухи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жителям Германии запретили поливать свои сады общественной водой из-за рекордной засухи, которая обрушилась на регион. Об ограничениях в европейской стране, которые ввели из-за погоды, сообщает журнал Focus.

Беспрецедентно низкое количество осадков и резкое сокращение грунтовых вод вынудило властей ограничить забор воды во всех водоемах как для частных, так и для общественных нужд.

Теперь в некоторых района федеральных земель Бранденбург, Саксония-Анхальт, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг нельзя поливать сады и спортивные площадки. Нарушителей оштрафуют на 50 тысяч евро (4,5 миллиона рублей). Запрет также распространили на ежедневное орошение грунтовой водой.

В 2023 году воду для личных целей нельзя было использовать испанцам. Сильнее всего ограничения коснулись жителей Каталонии — им запретили мыть автомобили и поливать сады.

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