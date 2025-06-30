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14:59, 30 июня 2025Силовые структуры

Журналистов РЕН ТВ попытался задавить на машине владелец частной клиники

В Москве следователи начали проверку по факту нападения на журналистов РЕН ТВ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи начали проверку по факту нападения на журналистов РЕН ТВ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По итогам мероприятий будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

26 июня съемочная группа телеканала РЕН ТВ находилась в здании частной косметологической клиники, которая находится в Оружейном переулке. Журналисты выполняли редакционное задание. Сотрудники клиники, осознавая, что съемочная группа работает, воспрепятствовали их профессиональной деятельности.

РЕН ТВ сообщает, что редакция обнаружила в работе клиники многочисленные грубые нарушения, которые могли привести к изуродованию клиентов. Во время съемки сотрудники клиники с кулаками набросились на группу, а владелец бизнеса пытался на машине задавить журналистку.

Ранее солист Мариинского театра, австрийский актер Григор Вернер напал на съемочную группу телеканала «78».

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