Foreign Policy: Достижения Трампа на посту президента — просто катастрофа

Достижения американского лидера Дональда Трампа на посту президента США — катастрофа. Об этом в статье Foreign Policy заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

По словам профессора, как и во многих других вещах, одержимость Трампа своим собственным местом в истории сама по себе не имеет равных. Он подчеркнул, что ни один другой глава Белого дома не был столь прозрачен в своем желании остаться в памяти как один из величайших президентов США.

Уолт отметил, что Трамп, похоже, на самом деле считает, что уже заслужил эту награду. «Проблема Трампа, однако в том, что его достижения на посту президента в лучшем случае посредственны, а в худшем — просто катастрофа», — заключил он.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог призвал Москву немедленно начать переговоры о мирном соглашении с Украиной. Он также напомнил, что Трамп последовательно и настойчиво выступает за продвижение к завершению войны.