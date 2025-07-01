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10:48, 1 июля 2025Мир

Достижения Трампа назвали катастрофой

Foreign Policy: Достижения Трампа на посту президента — просто катастрофа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Достижения американского лидера Дональда Трампа на посту президента США — катастрофа. Об этом в статье Foreign Policy заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

По словам профессора, как и во многих других вещах, одержимость Трампа своим собственным местом в истории сама по себе не имеет равных. Он подчеркнул, что ни один другой глава Белого дома не был столь прозрачен в своем желании остаться в памяти как один из величайших президентов США.

Уолт отметил, что Трамп, похоже, на самом деле считает, что уже заслужил эту награду. «Проблема Трампа, однако в том, что его достижения на посту президента в лучшем случае посредственны, а в худшем — просто катастрофа», — заключил он.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог призвал Москву немедленно начать переговоры о мирном соглашении с Украиной. Он также напомнил, что Трамп последовательно и настойчиво выступает за продвижение к завершению войны.

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