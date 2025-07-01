Телезвезду экстренно госпитализировали после обморока

Звезду шоу «Холостяк» Лизу Хайд доставили в больницу после обморока

Звезду австралийской версии шоу «Холостяк» Лизу Хайд экстренно госпитализировали после того, как она упала в обморок у себя дома. Об этом сообщает портал 9Honey.

Хайд рассказала, что за несколько часов до происшествия почувствовала сильную боль в шее и отправилась в больницу, однако врачи не установили причину ее состояния. После этого телезвезда поехала домой, где вскоре потеряла сознание.

«Мои родители нашли меня на полу, я едва могла говорить или двигаться. Боль была невыносимой», — вспомнила Хайд. Ее доставили в больницу. По словам участницы шоу, у нее диагностировали редкое заболевание, при котором кристаллы мочевой кислоты накапливаются в позвоночнике, вызывая сильную боль в шее и голове.

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