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09:26, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Звезда реалити-шоу раскрыл хранимый долгие годы в секрете диагноз

Звезда британского реалити-шоу Ластиг-Уэбба заявил, что у него частичная глухота
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @lustig75

Звезда британского реалити-шоу «У телека» (Gogglebox) Дэниел Ластиг-Уэбб раскрыл диагноз, который хранил в секрете долгие годы, в том числе пока принимал участие в съемках шоу. Об этом сообщает издание The Sun.

50-летний Ластиг-Уэбб рассказал, что с самого детства скрывал тот факт, что он глух на одно ухо, поскольку не хотел, чтобы к нему относились по-особенному. Он отметил, что в школе о его диагнозе не знали даже преподаватели и одноклассники. Телезвезда отметил, что другие дети дразнили его, думая, что у него проблемы с концентрацией внимания, однако на самом деле он плохо слышал.

«В детстве я переболел свинкой (острое инфекционное вирусное заболевание, — прим. «Ленты ру»), из-за чего у меня развилась инфекция в ухе, и это привело к полной и постоянной потере слуха на одно ухо. Годами я это скрывал», — добавил телезвезда.

Ластиг-Уэбб отметил, что намерен начать изучение жестового языка, чтобы стать частью сообщества глухих людей, а также поддержать тех, кто столкнулся с похожими проблемами, что и он.

Ранее бывшая участница популярного реалити-шоу «Большой брат» Гарри Амелия Мартин рассказала о борьбе со смертельно опасным заболеванием сердца. Мартин отметила, что новость о диагнозе стала для нее настоящим испытанием.

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