Звезда популярного реалити-шоу рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

У звезды шоу «Большой брат» Мартин обнаружили смертельно опасную болезнь сердца

Бывшая участница популярного реалити-шоу «Большой брат» Гарри Амелия Мартин рассказала о борьбе со смертельно опасным заболеванием сердца. Детали диагноза она раскрыла в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телезвезда заявила, что во время планового осмотра у нее обнаружили тяжелое заболевание, которое может привести к внезапной остановке сердца. Мартин отметила, что новость о диагнозе стала для нее настоящим испытанием.

«В одночасье моя жизнь остановилась. Я стала заложницей своего собственного представления об аде, которое ощущалось как день сурка, когда изо дня в день я делала одни и те же вещи», — призналась Мартин.

По словам телезвезды, узнав о болезни, она испытала приступ тревоги и паники. Она выразила надежду, что с правильным лечением сможет восстановиться и вновь полноценно радоваться жизни рядом с сыном и другими близкими людьми.

Ранее популярная британская телеведущая Нага Манчетти в эфире шоу на телеканале «Би-би-си» рассказала о борьбе с аденомиозом — разновидностью эндометриоза, которая приводит к утолщению матки и проблемам в работе этого органа. Телезвезда отметила, что ей долгое время не могли поставить правильный диагноз.