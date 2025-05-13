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19:09, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Звезда популярного реалити-шоу рассказала о борьбе со смертельно опасной болезнью

У звезды шоу «Большой брат» Мартин обнаружили смертельно опасную болезнь сердца
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Гарри Амелия Мартин

Гарри Амелия Мартин. Фото: Famous / Legion-Media

Бывшая участница популярного реалити-шоу «Большой брат» Гарри Амелия Мартин рассказала о борьбе со смертельно опасным заболеванием сердца. Детали диагноза она раскрыла в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Телезвезда заявила, что во время планового осмотра у нее обнаружили тяжелое заболевание, которое может привести к внезапной остановке сердца. Мартин отметила, что новость о диагнозе стала для нее настоящим испытанием.

«В одночасье моя жизнь остановилась. Я стала заложницей своего собственного представления об аде, которое ощущалось как день сурка, когда изо дня в день я делала одни и те же вещи», — призналась Мартин.

По словам телезвезды, узнав о болезни, она испытала приступ тревоги и паники. Она выразила надежду, что с правильным лечением сможет восстановиться и вновь полноценно радоваться жизни рядом с сыном и другими близкими людьми.

Ранее популярная британская телеведущая Нага Манчетти в эфире шоу на телеканале «Би-би-си» рассказала о борьбе с аденомиозом — разновидностью эндометриоза, которая приводит к утолщению матки и проблемам в работе этого органа. Телезвезда отметила, что ей долгое время не могли поставить правильный диагноз.

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