Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:30, 1 июля 2025Моя страна

Медузу-гиганта в подводном танце запечатлели в России

Медузу в подводном танце сняли на видео недалеко от Владивостока
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, посчастливилось заснять медузу-гиганта в ее подводном танце. Запись появилась в Telegram-канале Svodka25.

На видео показано дно Японского моря, где вода оказалась с зеленовато-синим переливом. Затем дайвер снимает медузу цианею: от света она стала розовато-персиковой. Ее нижняя часть похожа на длинный подол разноцветного платья с бахромой, а выше исходят длинные красные нити, развивающиеся при движении.

Известно, что медузу в танце запечатлели недалеко от Владивостока. В Японском море она встречается в летний период, когда походит ближе к теплым побережьям.

Ранее россиянка, приехавшая во Владивосток, погладила медузу-гиганта на пляже и попала на видео. «Какая большая! Такая резиновая! И не боится ничего», — сказала она на видео. На записи показано, как женщина трогает медузу несколько раз и даже «чешет» ее.

Незадолго до этого медузу гигантских размеров с необычной «гривой» золотого цвета запечатлели в акватории Приморье. Утверждалось, что это арктическая цианея волосатая, которая занимает первое место в категории самых-самых по абсолютной длине тела. Ее запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов. Бывшего замминистра обороны лишили наград и активов

    Обнаруженная женой переписка с другими женщинами едва не стоила россиянину жизни

    Трамп пообещал натравить на Маска «монстра, который съест»

    Второго пилота упавшего под Нижним Новгородом бомбардировщика нашли благодаря одной детали

    Турецкий курорт атаковали клещи

    Высмеявшая девочку-квадробера певица извинилась за оскорбление китайцев

    Школьница отравилась неизвестным веществом на отдыхе в детском лагере и не выжила

    Перечислены снижающие эффективность лекарств напитки

    «У преступления нет национальности». В Госдуме ответили на «всплеск недовольства» в Азербайджане из-за операции в Екатеринбурге

    Трамп обозначил дедлайн еще для одного конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости