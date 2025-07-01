Медузу-гиганта в подводном танце запечатлели в России

Медузу в подводном танце сняли на видео недалеко от Владивостока

Сергею Труболысу, который много лет занимается дайвингом, посчастливилось заснять медузу-гиганта в ее подводном танце. Запись появилась в Telegram-канале Svodka25.

На видео показано дно Японского моря, где вода оказалась с зеленовато-синим переливом. Затем дайвер снимает медузу цианею: от света она стала розовато-персиковой. Ее нижняя часть похожа на длинный подол разноцветного платья с бахромой, а выше исходят длинные красные нити, развивающиеся при движении.

Известно, что медузу в танце запечатлели недалеко от Владивостока. В Японском море она встречается в летний период, когда походит ближе к теплым побережьям.

Ранее россиянка, приехавшая во Владивосток, погладила медузу-гиганта на пляже и попала на видео. «Какая большая! Такая резиновая! И не боится ничего», — сказала она на видео. На записи показано, как женщина трогает медузу несколько раз и даже «чешет» ее.

Незадолго до этого медузу гигантских размеров с необычной «гривой» золотого цвета запечатлели в акватории Приморье. Утверждалось, что это арктическая цианея волосатая, которая занимает первое место в категории самых-самых по абсолютной длине тела. Ее запечатлел местный водолаз в заливе Петра Великого.