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14:05, 1 июля 2025Мир

Мнения американцев об ударах по Ирану разошлись

Marist: Мнения американцев об ударах США по Ирану разделились поровну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters

Мнения американцев об ударах США по Ирану разделились поровну. Об этом стало известно из опроса компании Marist Poll.

Согласно результатам опроса, 50 процентов американских граждан не одобряют атаку США на Иран и 50 процентов поддерживают ее.

При этом 77 процентов несогласных с ударами являются сторонниками Демократической партии и 54 процента — те, кто не голосует ни за одну из двух крупнейших американских партий.

В свою очередь, 84 процента сторонников Республиканской партии поддерживают американскую операцию. Однако три четверти опрошенных заявили, что опасаются ответных действий Ирана против США.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условие возобновления переговоров с США. По его словам, Тегеран пойдет на этот шаг, если Вашингтон предоставит гарантии о ненападении на республику во время переговорного процесса.

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