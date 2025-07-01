Мнения американцев об ударах по Ирану разошлись

Marist: Мнения американцев об ударах США по Ирану разделились поровну

Мнения американцев об ударах США по Ирану разделились поровну. Об этом стало известно из опроса компании Marist Poll.

Согласно результатам опроса, 50 процентов американских граждан не одобряют атаку США на Иран и 50 процентов поддерживают ее.

При этом 77 процентов несогласных с ударами являются сторонниками Демократической партии и 54 процента — те, кто не голосует ни за одну из двух крупнейших американских партий.

В свою очередь, 84 процента сторонников Республиканской партии поддерживают американскую операцию. Однако три четверти опрошенных заявили, что опасаются ответных действий Ирана против США.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условие возобновления переговоров с США. По его словам, Тегеран пойдет на этот шаг, если Вашингтон предоставит гарантии о ненападении на республику во время переговорного процесса.