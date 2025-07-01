Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:42, 1 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе признали военное мастерство России

Bloomberg: Россия мастерски стандартизовала военное производство
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Россия наладила военное производство, выпуская все больше оборудования. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

«Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его, чтобы выпускать огромное количество оборудования», — признало западное издание. Украина же, по мнению агентства, в военном конфликте делаем упор на новые военные технологии.

В материале отмечается, что в мае Россия увеличила производство беспилотников почти на 17 процентов. Bloomberg назвал страну фабрикой оружия, способной поменять ситуацию на поле боя.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз указал на признак высоких потерь Киева в военном конфликте. По его словам, на это указывают результаты обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    Стало известно о самочувствии директора сафари-парка «Тайган» после нападения львов

    Маленькая россиянка оседлала козла ради одной цели

    В Азербайджане арестовали задержанных по подозрению в наркоторговле россиян

    Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

    Один тип жилья подорожал в российских мегаполисах

    Microsoft призвали продлить поддержку Windows 10

    Российская нефть резко подешевела

    Рудова сравнила Колокольникова и Борисова

    Ведущая «Дома-2» пришла без трусов на свадьбу Бородиной и ее нового мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости