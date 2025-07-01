Bloomberg: Россия мастерски стандартизовала военное производство

Россия наладила военное производство, выпуская все больше оборудования. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

«Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его, чтобы выпускать огромное количество оборудования», — признало западное издание. Украина же, по мнению агентства, в военном конфликте делаем упор на новые военные технологии.

В материале отмечается, что в мае Россия увеличила производство беспилотников почти на 17 процентов. Bloomberg назвал страну фабрикой оружия, способной поменять ситуацию на поле боя.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз указал на признак высоких потерь Киева в военном конфликте. По его словам, на это указывают результаты обмена телами военнослужащих между Россией и Украиной.