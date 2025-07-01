Названы часто игнорируемые признаки рака щитовидной железы

Эндокринолог Табеева: Осиплость голоса может указывать на рак щитовидной железы

Рак щитовидной железы на ранних стадиях часто протекает бессимптомно либо проявляется на первый взгляд безобидными признаками, заявила эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, какие обычно игнорируемые симптомы заболевания должны насторожить.

Врач отметила, что рак щитовидной железы нередко находят случайно во время осмотра у врача или УЗИ, так как это заболевание долго не имеет симптомов. Тем не менее, по ее словам, существует несколько признаков, которые должны насторожить человека. «Шишка на шее, припухлость, осиплость голоса, сложности при глотании — эти симптомы могут свидетельствовать о наличии рака щитовидной железы. Однако, как правило, они появляются уже при длительном течении заболевания», — рассказала Табеева.

При этом, как отметила врач, в группу повышенного риска развития этого вида рака входят люди с узловым зобом — состоянием, при котором в ткани щитовидной железы образуются один или несколько узлов.

Если у человека есть узлы в щитовидной железе, ему необходимо наблюдаться и делать УЗИ органа в назначенные доктором временные интервалы Камиля Табеева эндокринолог

Ранее врач-эндокринолог Наталья Чадина назвала скрытые признаки гормонального сбоя. Так, по ее словам, усталость после полноценного сна может быть связана с нарушением уровня гормонов щитовидной железы.

