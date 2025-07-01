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23:48, 30 июня 2025Россия

Несколько беспилотников заметили в небе над Луганском

В администрации ЛНР сообщили о пролете беспилотников над Луганском
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пролетели в небе над Луганском. Об этом говорится в сообщении правительства Луганской народной республики в Telegram-канале.

«Зафиксирован пролет не менее четырех БПЛА противника над городом», — уточнили в администрации.

Там также сообщили, что в городе работает система противовоздушной обороны. Местных жителей попросили сохранять спокойствие и быть осторожными.

Ранее спецкор RT Александр Пискунов написал, что ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Его жертвой стал как минимум один человек.

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