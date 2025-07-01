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16:47, 1 июля 2025Силовые структуры

Обнаруженная женой переписка с другими женщинами едва не стоила россиянину жизни

Жительница Белгородской области напала на возлюбленного за переписку с женщинами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Freepik

В Белгородской области предстанет перед судом жительница Валуйского района, обвиняемая в покушении на жизнь возлюбленного. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 11 мая обвиняемой показалось, что ее муж переписывается с другими женщинами. На почве ревности она схватила кухонный нож и дважды вонзила его острие в грудь потерпевшему, который лежал на диване. С полученными телесными повреждениями мужчина был доставлен в лечебное учреждение.

Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Волгограде россиянин вручил другу приглашение на свадьбу и получил удар ножом в сердце.

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