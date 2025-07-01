Один тип жилья подорожал в российских мегаполисах

bnMAP.pro: Новостройки в российских мегаполисах подорожали на 4,6 %

С начала 2025 года новостройки в российских городах-миллионниках подорожали в среднем на 4,6 процента, до 200,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Такие данные приводят аналитики платформы bnMAP.pro в своем исследовании, пишет РБК.

Сильнее всего этот тип жилья подорожал в Казани — на 12,4 процента, до 255 тысяч рублей за «квадрат». Второе место занимает Воронеж с ростом цен на 8,1 процента, до 135,4 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Москва, где новостройки прибавили в цене 6,9 процента, до 584 тысяч рублей за «квадрат».

Близкую к нулевой динамику специалисты увидели лишь в Ростове-на-Дону — там за полгода новостройки подорожали всего на 0,1 процента, до 149,9 тысячи рублей за «квадрат». А небольшое снижение цен случилось в Самаре — там строящееся жилье стало дешевле на 0,5 процента, до 145,5 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее эксперты заявили, что снижения цен на первичное и вторичное жилье в России ждать не стоит. Ликвидные варианты в готовых домах и новостройках подорожают в ближайшее время на уровень инфляции, спрогнозировали специалисты.