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12:23, 1 июля 2025Мир

Одна страна НАТО пообещала миллионы Украине вместо помощи другим странам

Швеция выделит Украине 180 миллионов долларов из бюджета помощи другим странам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Швеция выделит 1,67 миллиарда шведских крон (180 миллионов долларов) из бюджета помощи другим странам в пользу Украины. Об этом заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Беньямин Дуса, передает ТАСС.

«Ситуация во многих странах еще больше ухудшилась из-за решения США приостановить часть своей помощи. Поэтому Швеция решает сделать шаг вперед с всеобъемлющей переоценкой приоритетов бюджета помощи на 2025 год. Мы выделяем 1,67 миллиарда шведских крон на поддержку Украины и на усилия по спасению жизни людей по всему миру», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что поддержка Украины и прилегающих территорий имеет экзистенциальное значение для Европы.

Ранее в этом году сообщалось, что Швеция выделит крупнейший с 2022 года пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 1,2 миллиарда долларов. «Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине (…) с февраля 2022 года», — сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

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