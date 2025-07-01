Одна страна НАТО пообещала миллионы Украине вместо помощи другим странам

Швеция выделит Украине 180 миллионов долларов из бюджета помощи другим странам

Швеция выделит 1,67 миллиарда шведских крон (180 миллионов долларов) из бюджета помощи другим странам в пользу Украины. Об этом заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Беньямин Дуса, передает ТАСС.

«Ситуация во многих странах еще больше ухудшилась из-за решения США приостановить часть своей помощи. Поэтому Швеция решает сделать шаг вперед с всеобъемлющей переоценкой приоритетов бюджета помощи на 2025 год. Мы выделяем 1,67 миллиарда шведских крон на поддержку Украины и на усилия по спасению жизни людей по всему миру», — сказал политик.

Также он подчеркнул, что поддержка Украины и прилегающих территорий имеет экзистенциальное значение для Европы.

Ранее в этом году сообщалось, что Швеция выделит крупнейший с 2022 года пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 1,2 миллиарда долларов. «Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине (…) с февраля 2022 года», — сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.