Подростки-мигранты переломали 13-летнему российскому школьнику ребра и угрожали расправой

В поселке Нижнесортымский подростки-мигранты переломали школьнику ребра

В поселке Нижнесортымский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подростки-мигранты переломали 13-летнему школьнику ребра и угрожали расправой. О произошедшем с юным россиянином сообщила его мать, передает Telegram-канал «Мегаполис Югра».

Женщина пояснила, что ее ребенок на протяжении двух недель терпел боль и не признавался в избиениях. Только когда в больнице выяснилось, что у него сломаны ребра мальчик все рассказал.

Родительница отметила, что издевались над ее сыном подростки в возрасте от 14 до 16 лет. «Моего ребенка так затроллили, что я вывезла его отсюда. Его здесь сейчас нет», — поделилась она.

В правоохранительных органах пока ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно, что в Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины.