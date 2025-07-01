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09:28, 1 июля 2025Россия

Подростки-мигранты переломали 13-летнему российскому школьнику ребра и угрожали расправой

В поселке Нижнесортымский подростки-мигранты переломали школьнику ребра
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поселке Нижнесортымский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) подростки-мигранты переломали 13-летнему школьнику ребра и угрожали расправой. О произошедшем с юным россиянином сообщила его мать, передает Telegram-канал «Мегаполис Югра».

Женщина пояснила, что ее ребенок на протяжении двух недель терпел боль и не признавался в избиениях. Только когда в больнице выяснилось, что у него сломаны ребра мальчик все рассказал.

Родительница отметила, что издевались над ее сыном подростки в возрасте от 14 до 16 лет. «Моего ребенка так затроллили, что я вывезла его отсюда. Его здесь сейчас нет», — поделилась она.

В правоохранительных органах пока ситуацию не комментировали.

Ранее стало известно, что в Краснодаре подростки избили охранника парковки и закидали камнями машины.

ЖЗЛ
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