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16:23, 1 июля 2025Культура

Психолог высказался о тяжелой проблеме Пугачевой

Психолог Ланг: У Пугачевой тяжелая психологическая проблема
Ольга Коровина
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Психолог Сергей Ланг заявил о наличии тяжелой психологической проблемы у певицы Аллы Пугачевой из-за ее оскорблений в адрес поэта-песенника Ильи Резника. Его комментарий приводит aif.ru.

Специалист предположил, что уехавшая из России Пугачева выражает агрессию по отношению к автору своих хитов, поскольку она недовольна своим текущим положением. Он отметил, что исполнительница не испытывает благодарности к Резнику, несмотря на его значительный вклад в ее репертуар.

«Поведение и комментарии Пугачевой показывают, что она находится в очень тяжелой психологической проблеме», — считает психолог.

Ранее Илья Резник заявил, что Пугачева назвала его трусом и предателем. В сообщении поэту артистка также написала, что всегда будет «великой певицей» и посоветовала автору ее хитов «доживать свою лицемерную жизнь».

Вот это да!
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