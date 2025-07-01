Психолог высказался о тяжелой проблеме Пугачевой

Психолог Ланг: У Пугачевой тяжелая психологическая проблема

Психолог Сергей Ланг заявил о наличии тяжелой психологической проблемы у певицы Аллы Пугачевой из-за ее оскорблений в адрес поэта-песенника Ильи Резника. Его комментарий приводит aif.ru.

Специалист предположил, что уехавшая из России Пугачева выражает агрессию по отношению к автору своих хитов, поскольку она недовольна своим текущим положением. Он отметил, что исполнительница не испытывает благодарности к Резнику, несмотря на его значительный вклад в ее репертуар.

«Поведение и комментарии Пугачевой показывают, что она находится в очень тяжелой психологической проблеме», — считает психолог.

Ранее Илья Резник заявил, что Пугачева назвала его трусом и предателем. В сообщении поэту артистка также написала, что всегда будет «великой певицей» и посоветовала автору ее хитов «доживать свою лицемерную жизнь».