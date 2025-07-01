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17:31, 1 июля 2025Забота о себе

Раскрыт неожиданный факт об омега-3

Эксперт по старению Холланд: Избыток продуктов с омега-3 повышает воспаление
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Высокий уровень жирных кислот омега-3 повышает риск развития болезней сердца, а не уменьшает его, как было принято считать ранее. Об этом рассказал профессор из Института здорового старения в Чикаго (США) Томас Холланд в интервью Medical News Today.

Ученый рассказал, что открытие было сделано в рамках исследования «Дети 90-х». Работа над ним началось в 1991 году с отбора 14 тысяч семей, ожидающих рождения ребенка. Наблюдение за этими уже выросшими детьми продолжается до сих пор. По словам Холланда, собранные сведения показали, что избыток продуктов с омега-3 таких, как жирная рыба, семена льна и грецкие орехи, повышает уровень воспаления.

Эксперт признался, что это стало неожиданным фактом, так как ранее считалось, что омега-3 борется с воспалениями, а омега-6, наоборот, их провоцирует. Однако, как доказывают новые данные, все не так просто. «Лучшим методом бороться с воспалением будет искать баланс между этими двумя веществами», — раскрыл лучшую стратегию питания Холланд.

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