Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 1 июля 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с двумя сотрудницами казино 24 года назад и попался

В Екатеринбурге осудят мужчину за убийство двух сотрудниц казино
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге осудят мужчину за расправу над двумя сотрудницами казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2001 года в квартире на улице Менжинского расправился с двумя женщинами, которые работали в одном из казино города. Преступление было совершено по месту жительства одной из пострадавших в ходе возникшей между ними ссоры. Злоумышленник расправился в ними с помощью пояса от кофты одной из потерпевших. После чего он скрылся с места преступления.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК и сотрудники МВД после повторного изучения материалов уголовного дела смогли установить подозреваемого и задержать его. По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчину приговорили к длительному сроку за взрыв в магазине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    Открыта удивительная польза кишечных бактерий

    Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

    Еще одна сестра Ким Кардашьян неожиданно раскрыла правду о пластике

    Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

    Роман Ротенберг нашел новую работу

    В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

    В Дании решили призывать в армию женщин

    Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

    Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости