Россиянин расправился с двумя сотрудницами казино 24 года назад и попался

В Екатеринбурге осудят мужчину за убийство двух сотрудниц казино

В Екатеринбурге осудят мужчину за расправу над двумя сотрудницами казино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре 2001 года в квартире на улице Менжинского расправился с двумя женщинами, которые работали в одном из казино города. Преступление было совершено по месту жительства одной из пострадавших в ходе возникшей между ними ссоры. Злоумышленник расправился в ними с помощью пояса от кофты одной из потерпевших. После чего он скрылся с места преступления.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК и сотрудники МВД после повторного изучения материалов уголовного дела смогли установить подозреваемого и задержать его. По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчину приговорили к длительному сроку за взрыв в магазине.