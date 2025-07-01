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11:43, 1 июля 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

SOKOLOV: Россиянки назвали макияж необходимостью для уверенности в себе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: janiecbros / Getty Images

Россиянки назвали вещи, без которых они никогда не выйдут из дома. Исследование бренда SOKOLOV попало в распоряжение «Ленты.ру».

Большинство женщин считают нанесение макияжа на ежедневной основе необходимостью для уверенности в себе. Чаще всего они используют тональные средства (47 процентов), блеск (47) и консилер (43), при этом каждая вторая не выходит из дома без туши, а треть — обязательно наносит румяна.

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В то же время каждая пятая респондентка считает, что именно украшения — главный акцент образа. Так, 40 процентов опрошенных ежедневно носят серьги, 34 — цепочку, а почти треть не расстается с обручальным кольцом. К тому же больше половины россиянок (53 процента) уверены, что сумка — не просто вещь, а обязательная часть образа.

Собираясь на важное мероприятие, участницы опроса чаще всего тратятся на одежду (43 процента), косметику (28) и украшения (22). Причем на аксессуары каждая вторая готова потратить от 5 до 15 тысяч рублей, а 14 процентов спокойно покупают изделия от 15 до 30 тысяч. Косметика, как ни странно, чаще бюджетная — 59 процентов ограничиваются суммой до 5 тысяч рублей.

Ранее в июне россиянам назвали самые модные украшения лета.

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