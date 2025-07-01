Российская пенсионерка попалась на краже сумки в аэрпорту

В Сочи под суд пойдет пенсионерка, укравшая сумку с деньгами в аэропорту

В Сочи 64-летняя местная жительница пойдет под суд за кражу сумки с деньгами в зале ожидания аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Пенсионерка обвиняется по статье о краже. Свою вину она признала и объяснила, что сумка была без присмотра, поэтому она решила ее присвоить. Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде. Все материалы уголовного дела переданы в суд.

По данным канала, в Санкт-Петербурге, прилетевшая из Сочи женщина обратилась в полицию, где рассказала, что потеряла сумку в зале ожидания сочинского аэропорта. По ее словам, внутри сумки лежала крупная сумма денег и дорогостоящие аксессуары. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве домработница украла у 65-летней местной жительницы украшения и золотой кинжал с драгоценными камнями.