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11:39, 1 июля 2025Мир

Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

Жданова: Милитаризм Германии призван отвлечь граждан от внутренних проблем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Милитаризм в политике Германии призван отвлечь собственных граждан от внутренних проблем. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

«За попытками "показать зубы" проступает стремление отвлечь собственное население от обостряющихся в Германии и в целом в ЕС социально-экономических проблем, переключить его внимание на внешние псевдоугрозы, хоть как-то укрепить свои политические позиции», — подчеркнула дипломат.

По словам Ждановой, демонстративный милитаристский настрой ФРГ «диктуется внутренней повесткой».

Ранее дипломат назвала тревожными дискуссии о милитаризации Европы в свете якобы возможного столкновения с Россией.

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