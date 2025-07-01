Жданова: Милитаризм Германии призван отвлечь граждан от внутренних проблем

Милитаризм в политике Германии призван отвлечь собственных граждан от внутренних проблем. Об этом заявила глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

«За попытками "показать зубы" проступает стремление отвлечь собственное население от обостряющихся в Германии и в целом в ЕС социально-экономических проблем, переключить его внимание на внешние псевдоугрозы, хоть как-то укрепить свои политические позиции», — подчеркнула дипломат.

По словам Ждановой, демонстративный милитаристский настрой ФРГ «диктуется внутренней повесткой».

Ранее дипломат назвала тревожными дискуссии о милитаризации Европы в свете якобы возможного столкновения с Россией.