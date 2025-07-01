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20:24, 1 июля 2025Моя страна

Российский курорт наградили престижной международной премией

Курорт в Челябинской области наградили премией Real Estate Property Awards
Мария Винар

Фото: «Территория притяжения»

Магнитогорский курорт «Притяжение» в Челябинской области наградили престижной международной премией Real Estate Property Awards. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ПАО «ММК».

Российский курорт выиграл в номинации «Некоммерческие общественные пространства», обойдя Сочи и Казань. «Победители автоматически становятся номинантами новой международной премии Real Estate Property Awards|Eurasia, которую планируют провести в 2026 году. Это новая вершина для нас, которую мы намерены обязательно покорить», — прокомментировал директор ООО «Территория Притяжения» Алексей Жлоба.

Премия Real Estate Property Awards ежегодно выбирает лучшие проекты в индустрии жилой и коммерческой недвижимости. В жюри — основатели архитектурных бюро, профессора ведущих строительных университетов мира, а также лауреаты престижной премии World Architecture Festival (WAF), известной как «архитектурный Оскар».

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты восхитились одним российским городом.

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