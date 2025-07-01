Российский военный гранатой взорвал пулеметный расчет ВСУ и захватил опорный пункт

Офицер Жвакин гранатой взорвал пулеметный расчет ВСУ и захватил опорный пункт

Российский военный Руслан Жвакин в ходе выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) гранатой взорвал пулеметный расчет противника и захватил его опорный пункт. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

По информации ведомства, капитан Жвакин повел группу подчиненных в атаку и управлял их действиями в зоне боев. Несмотря на постоянный обстрел со стороны ВСУ, он обеспечил быстрое и успешное продвижение штурмовиков вглубь опорного пункта. Военнослужащий лично уничтожил двух украинских военных и подавил пулеметный расчет броском гранаты.

Позиции врага благодаря действиям Жвакина были взяты в минимальные сроки. После этого капитан грамотно рассредоточил огневые средства штурмовиков на опасных направлениях и продолжил отражать контратаки ВСУ на опорный пункт.

Ранее Минобороны сообщало, что ефрейтор Дамир Ахметжанов восстановил линию связи под огнем ВСУ и помог уничтожить опорный пункт противника.