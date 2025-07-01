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13:43, 1 июля 2025Силовые структуры

Следователи поймали изнасиловавшего и расправившегося с ребенком 30 лет назад россиянина

В Екатеринбурге осудят мужчину за изнасилование и убийство ребенка 30 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге осудят мужчину за изнасилование и расправу над ребенком 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в 1995 году мужчина, намереваясь совершить расправу и изнасилование знакомого ему 7-летнего мальчика, а также получить за него выкуп, решил похитить ребенка. 20 апреля того же года он на своем автомобиле встретил пострадавшего и пользуясь тем, что хорошо был знаком с ним и его семьей, предложил покататься на машине. Ребенок согласился и сел в автомобиль.

После этого злоумышленник отвез мальчика к озеру Свакуль, где и совершил насильственные действия и расправу над ним. С целью скрыть следы преступления он положил тело в полимерный мешок и утопил в озере. Затем подготовил записку с требованием выкупа в размере 50 тысяч долларов и положил в почтовый ящик по адресу проживания родителей потерпевшего. Тело мальчика обнаружили в ходе следственно-оперативных мероприятий в мае 1995 года.

Сразу выйти на след преступника не удалось. В 2025 году следователи и следователи-криминалисты совместно с оперативниками уголовного розыска в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет повторно проанализировали материалы дела. В результате удалось установить причастность обвиняемого к преступлению.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин 13 лет назад расправился со знакомым девушки из-за ревности и получил срок.

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