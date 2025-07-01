Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» прокомментировал обвинения в нападении

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Бурдин отказался признать вину

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин отказался признать вину в нападении с ножом на знакомого. Об этом пишет ТАСС.

Бурдин заявил, что психически не всегда здоров, поэтому мог взять вину на себя, чтобы его «товарищи не пострадали».

Музыкант проходит обвиняемым по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Прокурор запросил для него четыре года колонии общего режима. Мужчина находится под стражей с ноября 2024 года.

6 февраля Бурдин признавал свою вину. Он заявлял, что действовал в состоянии аффекта, не осознавал свои действия и готов извиниться за них перед потерпевшим.