Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 1 июля 2025Мир

Стало известно о доступе Маска к секретной информации США

WP: Маск имеет доступ к конфиденциальной информации конкурентов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Илон Маск, возглавляя Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), имел доступ к конфиденциальной информации частных компаний, которую теоретически мог использовать в борьбе с конкурентами. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные расследования.

«Большая часть данных, передаваемых правительству, носит чувствительный характер. Мы рассчитываем на их защиту — а теперь чувствуем себя уязвимыми», — заявил представитель компании, конкурирующей с SpaceX.

Материалы по теме:
Starship: что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
Starship:что это, как Илон Маск создал самую мощную ракету в истории
20 декабря 2024
Битва титанов Богатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
Битва титановБогатейший человек планеты ополчился на Илона Маска. К чему это привело?
29 февраля 2020

Авторы материала подчеркивают, что прямых доказательств неправомерного использования информации не найдено, однако DOGE получал доступ к закрытым данным как минимум семи федеральных агентств — от контрактов NASA до финансовых досье американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что DOGE следует проверить бизнес миллиардера Илона Маска, ранее возглавлявшего это ведомство. По словам Трампа, без организованных под руководством Маска «запусков ракет, спутников или производства электромобилей» США смогли бы сэкономить состояние.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

    Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости