Стало известно о доступе Маска к секретной информации США

WP: Маск имеет доступ к конфиденциальной информации конкурентов

Илон Маск, возглавляя Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), имел доступ к конфиденциальной информации частных компаний, которую теоретически мог использовать в борьбе с конкурентами. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на данные расследования.

«Большая часть данных, передаваемых правительству, носит чувствительный характер. Мы рассчитываем на их защиту — а теперь чувствуем себя уязвимыми», — заявил представитель компании, конкурирующей с SpaceX.

Авторы материала подчеркивают, что прямых доказательств неправомерного использования информации не найдено, однако DOGE получал доступ к закрытым данным как минимум семи федеральных агентств — от контрактов NASA до финансовых досье американцев.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что DOGE следует проверить бизнес миллиардера Илона Маска, ранее возглавлявшего это ведомство. По словам Трампа, без организованных под руководством Маска «запусков ракет, спутников или производства электромобилей» США смогли бы сэкономить состояние.