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18:12, 1 июля 2025Из жизни

Таинственный преступник в костюме пса из мультсериала обворовал магазин и скрылся

NYPost: В США вор в костюме Скуби-Ду вломился в магазин и обчистил кассу
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tuscaloosa Police Department

В США полиция штата Алабама разыскивает таинственного преступника, который обворовал магазин в костюме мультипликационного персонажа Скуби-Ду. Об этом пишет New York Post (NYPost).

Вор в костюме пса из популярного мультсериала вломился в продуктовый магазин в населенном пункте Данканвилл рано утром 28 июня. Злоумышленник не обратил внимания на сработавшую сигнализацию, обчистил кассу и успел скрыться до приезда полиции.

Представители офиса шерифа пошутили в сообщении о произошедшем, что «Скуби-Ду» почему-то взял деньги, но не тронул закуски. Пользователи сети заявили, что когда вора поймают, вместо электронного браслета, на него, видимо, наденут ошейник.

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