Таксист надругался над туристкой и бросил ее со словами «в Испании так принято, привыкай»

Таксист надругался над пьяной пассажиркой и бросил ее на дороге в Испании. Об этом сообщило издание Majorca Daily Bulletin.

Инцидент произошел 3 октября 2023 года на курорте Магалуф, остров Майорка, однако преступник предстанет перед судом только сейчас. По данным источника, 33-летняя туристка из Великобритании возвращалась ночью в отель после вечеринки на пляже. Подруга посадила ее в такси и назвала нужный адрес.

Во время поездки водитель потребовал, чтобы женщина заплатила ему 50 евро (4,6 тысячи рублей) авансом и пересела на переднее сиденье. Она была так пьяна, что не сопротивлялась, тем временем мужчина стал трогать ее грудь и промежность. Более того, вместо отеля таксист привез пассажирку в аэропорт и высадил там из машины со словами: «В Испании так принято, привыкай».

В результате женщине пришлось пройти курс лечения от тревожности и депрессии. Мужчину, который оказался выходцем из Индии, предали суду. Прокуратура требует для него трехлетнего тюремного заключения со штрафом в размере семи тысяч евро (648 тысяч рублей) и запретом на работу в такси.

Ранее в Индии местный житель проник в номер к 70-летней туристке и изнасиловал ее. Пострадавшая получила серьезные повреждения.