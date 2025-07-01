Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:04, 1 июля 2025Путешествия

Таксист надругался над туристкой и бросил ее со словами «в Испании так принято, привыкай»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Таксист надругался над пьяной пассажиркой и бросил ее на дороге в Испании. Об этом сообщило издание Majorca Daily Bulletin.

Инцидент произошел 3 октября 2023 года на курорте Магалуф, остров Майорка, однако преступник предстанет перед судом только сейчас. По данным источника, 33-летняя туристка из Великобритании возвращалась ночью в отель после вечеринки на пляже. Подруга посадила ее в такси и назвала нужный адрес.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024

Во время поездки водитель потребовал, чтобы женщина заплатила ему 50 евро (4,6 тысячи рублей) авансом и пересела на переднее сиденье. Она была так пьяна, что не сопротивлялась, тем временем мужчина стал трогать ее грудь и промежность. Более того, вместо отеля таксист привез пассажирку в аэропорт и высадил там из машины со словами: «В Испании так принято, привыкай».

В результате женщине пришлось пройти курс лечения от тревожности и депрессии. Мужчину, который оказался выходцем из Индии, предали суду. Прокуратура требует для него трехлетнего тюремного заключения со штрафом в размере семи тысяч евро (648 тысяч рублей) и запретом на работу в такси.

Ранее в Индии местный житель проник в номер к 70-летней туристке и изнасиловал ее. Пострадавшая получила серьезные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    Открыта удивительная польза кишечных бактерий

    Отцом изнасилованного в детском лагере 10-летнего мальчика оказался участник СВО

    Еще одна сестра Ким Кардашьян неожиданно раскрыла правду о пластике

    Азербайджан высказал позицию по задержаниям российских журналистов

    Роман Ротенберг нашел новую работу

    В России отреагировали на слова канцлера ФРГ о ядерном зонтике Европы

    В Дании решили призывать в армию женщин

    Россиянка при помощи каната переместила зубами трехтонный автомобиль и побила рекорд

    Ставки по вкладам в России упали еще сильнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости