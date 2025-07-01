Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

Президент США Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

Президент США Дональд Трамп начал продавать духи с запахом успеха. Соответствующий пост появился в его социальной сети Truth Social.

Американский лидер представил ароматы под названием Victory 45-47. «Все они о победе, силе и успехе — для мужчин и женщин. Купите себе флакон, и не забудьте купить его для своих близких. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать», — подписал Трамп пост.

Стоимость духов составляет 249 долларов (19,5 тысячи рублей). Флакон в виде статуэтки выполнен из розового золота.

В мае Дональд Трамп высказался о самолете Boeing 747-8, который преподнесло ему правительство Катара. Комментируя подарок, президент США обратил внимание на его размеры.