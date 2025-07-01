Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:57, 1 июля 2025Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в РФ на 2 июля на отметке в 78,42 рубля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Руководство Центрального банка (ЦБ) России понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 2 июля, составят примерно 78,42 рубля. Для сравнения: во вторник курс доллара находился на отметке в 78,53 рубля. Таким образом, официальный курс резервной валюты в России понизили на 11 копеек.

Официальный курс евро, напротив, поднялся на 47 копеек — с 92,27 до 92,74 рубля. Котировки юаня, в свою очередь, повысили на копейку — с 10,93 до 10,94 рубля.

Несмотря на продолжающееся нахождение курса доллара в районе 78-79 рублей, ряд аналитиков в России прогнозируют, что подобный расклад сил в валютной паре продержится недолго. Уже к началу осени, согласно ожиданиям старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, курс американской валюты пробьет психологическую отметку в 100 рублей. Резкому ослаблению котировок российской валюты во второй половине этого года, отмечает она, во многом поспособствует снижение цен на основные категории экспортных товаров РФ, включая нефть.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поговорил с Алиевым на фоне конфликта с Россией

    На Украине заявили о наибольших потерях территории за год

    В Грузии захотели выслать посла одной европейской страны

    Российского экс-депутата лишили жилья

    Под Рязанью нашли уникальную каменную икону начала XIII века

    Трамп предостерег Маска

    Таинственный преступник в костюме пса из мультсериала обворовал магазин и скрылся

    Представителя Грузии вызвали в МИД Британии после приговора лидерам оппозиции

    Стало известно о смерти штурмана рухнувшего под Нижним Новгородом бомбардировщика Су-34

    Стюардесса упала с балкона при загадочных обстоятельствах и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости