ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара в РФ на 2 июля на отметке в 78,42 рубля

Руководство Центрального банка (ЦБ) России понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 2 июля, составят примерно 78,42 рубля. Для сравнения: во вторник курс доллара находился на отметке в 78,53 рубля. Таким образом, официальный курс резервной валюты в России понизили на 11 копеек.

Официальный курс евро, напротив, поднялся на 47 копеек — с 92,27 до 92,74 рубля. Котировки юаня, в свою очередь, повысили на копейку — с 10,93 до 10,94 рубля.

Несмотря на продолжающееся нахождение курса доллара в районе 78-79 рублей, ряд аналитиков в России прогнозируют, что подобный расклад сил в валютной паре продержится недолго. Уже к началу осени, согласно ожиданиям старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, курс американской валюты пробьет психологическую отметку в 100 рублей. Резкому ослаблению котировок российской валюты во второй половине этого года, отмечает она, во многом поспособствует снижение цен на основные категории экспортных товаров РФ, включая нефть.